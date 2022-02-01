Лучший бомбардир "Зари" перешел в английский футбольный клуб
Иранский форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш стал игроком английского "Халл Сити"
Об этом сообщает "Халл Сити" в twitter.
Аллахьяра отдал в аренду в английский клуб турецкий "Фенербахче", которому принадлежат права на форварда. За "Заря" иранец также выступал на правах аренды.
20-летний Аллахьяр в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 24 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи. В чемпионате Украины иранец отличился 7 раз и является лучшим бомбардиром луганской команды в турнире.
"Халл Сити" выступает во втором дивизионе чемпионата Англии и занимает там 19 место.
- Напомним, 30 января итальянская "Сампдория" арендовала у "Динамо" нападающего Владислава Супрягу.
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