Лучший бомбардир "Ворсклы" назвал цель команды на сезон

Об этом сообщает FanDay .



Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" проиграла финскому КуПС. Основное время ответного матча закончилось со счетом 2: 2, а в овертайме финны сумели забить, когда украинцы остались в меньшинстве.



Форвард Руслан Степанюк считает, что вся команда должна в этой неожиданной поражении.



"Это уже история, хотя считаю, что мы все виноваты, что не прошли дальше. Думаю, каждый покопался в себе, сделал выводы. Не хочу оправдываться. Если кому-то хочется, чтобы мы проигрывали и огорчались из-за этого - не дождутся. Мы становимся сильнее и будем идти дальше. Хотим снова попасть в еврокубки ", - сказал Степанюк.



В этом сезоне Руслан Степанюк уже провел за "Ворсклу" 5 матчей и забил 4 гола. 29-летний нападающий является лучшим бомбардиром полтавчан на старте "футбольного года".

29 июля "Ворскла" сенсационно проиграла КуПС и вылетела из квалификации Лиги конференций.

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