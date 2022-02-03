Лучший бомбардир в истории "Шахтера" возвращается из Бразилии в Европу

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, 34-летний бразилец подпишет с "Антальяспором" контракт до 2023 года.

Луис Адриано с 2019 года выступал в Бразилии за "Палмейрас", за который сыграл 104 матча, забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.

В 2007-2015 годах форвард играл за "Шахтер", с которым в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА. Луис Адриану является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" со 128 голами в 266 матчах.

Также нападающий выступал за бразильский "Интернасьональ", итальянский "Милан" и российский "Спартак".

2 февраля стало известно, что экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины Марлос перешел в бразильский "Атлетико Паранаенсе".

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