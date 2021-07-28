Лучший бомбардир УПЛ объяснил, почему перешел в "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.



По словам Кулача, еще перед просмотром он поговорил с Луческу и понял, что останется в "Динамо".



"Я долго ждал этого момента, поскольку уже месяц нахожусь в команде, успел познакомиться с ребятами и адаптироваться в коллективе, привык к тренировочному процессу. Конечно, рад, что подписал контракт с " Динамо ", перешел в этот великий клуб. Буду делать все возможное , чтобы помогать команде в каждой игре и выигрывать титулы. Еще перед сборами мы говорили с Мирчей Луческу, и после этой беседы у меня была уверенность в том, что в результате все будет хорошо ", - рассказал украинец.



Контракт Владислава Кулача с "Динамо" рассчитан на два года с опцией продления еще на один год. 28-летний Кулач будет играть под 28-м номером.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу решил оставить в команде Владислава Кулача, который находился в киевском клубе на просмотре и принимал участие в предсезонных сборах столичной команды.



В прошлом сезоне форвард "Ворсклы" забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

28 июля "Динамо" решило подписать контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачом из "Ворсклы".

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