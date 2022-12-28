Лучший бомбардир УПЛ Довбик заявил о желании перейти в иностранный клуб

Об этом сообщает "Команда №1".

По словам Довбика, он стремится попробовать свои силы в другом чемпионате уже в 2023 году

"Надеюсь, что весь год в УПЛ я не проведу. Хотя не забиваю себе голову возможным трансфером. Читал, что Михаил Мудрик сказал, что будет расстроен, если зимой его не отпустят. Я зимой, думаю, никуда не уйду. Другое дело - лето. В клубе хотят, чтобы мы поборолись за первое место, за Лигу чемпионов. Потом могут сказать, что нужна помощь еще и в этом турнире? Ну, знаете (улыбается). Так тогда можно вообще упустить свой европейский шанс", - сказал Артем Довбик. .

Форвард СК "Днепр-1" также подчеркнул, что сейчас у всех общая – победить в войне против российского агрессора.

"Я всегда буду благодарить "Днепр-1", буду патриотом этого клуба, но у меня есть мечта. У нас всех, однако, другая, общая мечта — победить нашего врага. Давайте пока думать только об этом. Потом - все остальное. .. Все наши достижения в тылу — ничто, по сравнению с тем, что делают ребята на фронте, но мы постоянно стремимся помогать нашим воинам.И будем это делать, пока украинская земля не очистится от всей мерзости. Мы благодарим ВСУ за то, что они защищают нашу страну, позволяют нам свободно дышать и заниматься любимым делом", – сказал нападающий.

В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 22 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций и первой части УПЛ.

Напомним, в декабре 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .

В мае Довбик был очень близок к трансферу в итальянский "Торино".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb