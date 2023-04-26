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Лучший бомбардир УПЛ Довбик сообщил, где хочет продолжить карьеру

26 апреля, 2023 среда
01:52
Спорт

Форвард СК "Днепр-1" Артем Довбик прокомментировал трансферные слухи вокруг него и признался, что хотел бы продолжить карьеру в Италии, Англии или Германии

Об этом сообщает ютуб-канал "ВЗБИРНА".

"С представителями "Трабзонспора" я не общался. Они всегда интересуются, спрашивают, но… Сейчас я не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. Есть более интересные варианты. Мне импонирует чемпионат Италии, но нужно знать итальянский язык. Хотя там есть интернациональные команды. Серия А мне нравится, я слежу за этим чемпионатом. Также в приоритете чемпионат Англии и Бундеслига. Топ-5 чемпионатов Европы в общем", - сказал Довбик.

По словам украинца, он готов играть в Европе.

"Думаю, я готов во второй раз поиграть в Европе. Мне уже 25 лет. Когда я впервые переходил в европейский клуб, мне было 19. Тогда я не был готов и не понимал весь смысл жизни в Европе. Мне было тяжело, но сейчас я сконцентрирован только на футболе. Думаю, сейчас мне будет легче", – сказал Артем Довбик.

Действующий контракт Довбика рассчитан до конца 2023 года. В случае трансфера 50% от общей суммы получит датский "Митьюлланн", за который ранее выступал украинец.

В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 30 матчей, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.

Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций, а также лидирует в списке голеадоров УПЛ.

Италия
Днепр
Сборная Украины
Артем Довбик
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