Лучший бомбардир УПЛ Довбик продлил контракт с "Днепром-1"
Лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу Артем Довбик продлил контракт с "Днепром-1" на два года
Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1" .
Довбик продлил контракт с вицечемпионами Украины до июня 2025 года. Срок предварительного соглашения истекал в декабре этого года.
25-летний форвард в завершившемся сезоне забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром премьер-лиги.
На счету Довбика 15 матчей и 6 голов за сборную Украины.
СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны французского "Марселя", испанской "Жироны" и итальянских "Торино" и "Салернитаны".
- 17 мая стало известно, что Артём Довбик начал переговоры с французским "Марселем".
- 19 мая коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман заявил, что клуб рассчитывает получить за форварда минимум 15 млн евро.
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