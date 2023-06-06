Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1" .

Довбик продлил контракт с вицечемпионами Украины до июня 2025 года. Срок предварительного соглашения истекал в декабре этого года.

25-летний форвард в завершившемся сезоне забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром премьер-лиги.

На счету Довбика 15 матчей и 6 голов за сборную Украины.

СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны французского "Марселя", испанской "Жироны" и итальянских "Торино" и "Салернитаны".