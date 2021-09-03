Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ может покинуть "Динамо" ради "Ворсклы"
Форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач может вернуться в полтавскую "Ворсклу"
Об этом сообщает Footboom .
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов сообщил, что Кулач может вернуться в полтавский клуб.
"Рассматриваем вариант с Кулачем, но сейчас не все так просто. Переговоры с "Динамо" ведутся. Есть определенные нюансы, которые нужно обработать. Не знаю, когда может решиться вопрос о возвращении Владислава", - сказал Максимов
Контракт Владислав Кулача с "Динамо" рассчитан на два года с опцией продления еще на один год. Этим летом он бесплатно покинул "Ворсклу" ради киевского клуба.
В прошлом сезоне 28-летний форвард забил за "Ворсклу" 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
- 28 июля "Динамо" решило подписать контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачем из "Ворсклы".
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