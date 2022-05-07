Лучший боксер мира устроил с россиянином дуэль взглядов перед чемпионским боем
Мексиканец Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол прошли процедуру взвешивания и устроили дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира WBA
Об этом сообщает Matchroom Boxing в Twitter.
На церемонии взвешивания Бивол оказался тяжелее соперника и зафиксировал 79,2 кг, Альварес показал на 100 г меньше.
После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов.
Бой между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом состоится в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе (США). Россиянин в этом поединке будет защищать титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
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22 апреля глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес готов сразиться с Александром Усиком.
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