Лучший боксер мира устроил с россиянином дуэль взглядов перед чемпионским боем

Об этом сообщает Matchroom Boxing в Twitter.

На церемонии взвешивания Бивол оказался тяжелее соперника и зафиксировал 79,2 кг, Альварес показал на 100 г меньше.

После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Бой между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом состоится в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе (США). Россиянин в этом поединке будет защищать титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

22 апреля глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес готов сразиться с Александром Усиком.

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