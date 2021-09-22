Лучший боксер мира устроил драку во время дуэли взглядов

Об этом сообщает SHOWTIME Boxing в twitter.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе (США). Во время дуэли взглядов соперники обменялись словесными выпадами, после чего Альварес толкнул Планта, который в ответ ударил мексиканца. Между боксерами завязалась драка, которую пришлось разнимать членам их команд. Плант получил рассечение на щеке.

Бой между мексиканцем и американцем состоится 6 ноября в Лас-Вегасе. Альварес является чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Плант владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации). Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира.

Сауль Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Напомним, 9 мая Сауль Альварес победил Билли Джо Сондерса техническим нокаутом и отобрал у него чемпионский титул WBO.

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