Лучший боксер мира согласился на третье сражение против самого принципиального соперника

Об этом сообщает ESPN .



По информации источника, в ближайших планах Сауля Альварес провести два поединка.

7 мая Альварес проведет бой с чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом.



В случае успеха в этом поединке "Канело" 17 сентября встретится с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным, которому весной предстоит сразиться японцем Роитой Муратой.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес ранее встречались дважды в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

27 января стало известно, что Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против Геннадия Головкина.

10 февраля сообщалось, что третий поединок между Альваресом и Головкиным может состояться 17 сентября .

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