Лучший боксер мира согласился на третье сражение против самого принципиального соперника
Мексиканский боксер Сауль Альварес согласился провести бой против россиянина Дмитрия Бивола и казахстанца Геннадия Головкина
Об этом сообщает ESPN .
По информации источника, в ближайших планах Сауля Альварес провести два поединка.
7 мая Альварес проведет бой с чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом.
В случае успеха в этом поединке "Канело" 17 сентября встретится с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным, которому весной предстоит сразиться японцем Роитой Муратой.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес ранее встречались дважды в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
- 27 января стало известно, что Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против Геннадия Головкина.
- 10 февраля сообщалось, что третий поединок между Альваресом и Головкиным может состояться 17 сентября .
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