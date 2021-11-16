Лучший боксер мира пожертвовал $1 млн для онкобольных детей
Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес пожертвовал $1 млн для онкобольных детей
Об этом сообщает мексиканское издание NARIZ ROJA AC в Twitter.
Альварес совершил большое денежное пожертвование для детей после победы над Калебом Плантом. Мексиканский боец перечислил $1 млн детскому онкологическому центру на своей родине. Выплата предназначена для детей, проходящих лечение за государственные средства.
Сауль Альварес также выставил на аукцион перчатки, в которых победил Калеба Планта. Вырученные деньги тоже пойдут на лечение детей.
Мексиканец Сауль Альварес 7 ноября нокаутировал американца Калеба Планта в 11 раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в своей нынешней категории.
По признанию Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, победа над Плантом стала самой большой в его карьере.
- Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
- 11 ноября стало известно, что Альварес заработал в бою против Планта $40 млн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.57
-
EUR
Покупка 29.85Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное