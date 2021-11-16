Лучший боксер мира пожертвовал $1 млн для онкобольных детей

Об этом сообщает мексиканское издание NARIZ ROJA AC в Twitter.



Альварес совершил большое денежное пожертвование для детей после победы над Калебом Плантом. Мексиканский боец перечислил $1 млн детскому онкологическому центру на своей родине. Выплата предназначена для детей, проходящих лечение за государственные средства.



Сауль Альварес также выставил на аукцион перчатки, в которых победил Калеба Планта. Вырученные деньги тоже пойдут на лечение детей.

Мексиканец Сауль Альварес 7 ноября нокаутировал американца Калеба Планта в 11 раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в своей нынешней категории.

По признанию Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, победа над Плантом стала самой большой в его карьере.

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