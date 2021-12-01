Лучший боксер мира поддержал обидчика Ломаченко Лопеса после утраты поясов украинца
Мексиканский боксер Сауль Альварес поддержал американца Теофимо Лопеса, проигравшего австралийцу Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом Лопес рассказал в Twitter.
"Чемпион, спасибо за наш разговор. Поддерживаю мой дух на высоком и сильном уровне", - написал Теофимо Лопес и отметил Сауля Альвареса.
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
31-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и ради следующего боя перескочит через одну категорию.
Мексиканец ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). Также он владел чемпионскими титулами в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем весе (до 72,6 кг).
Альварес - лидер рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.
- 17 ноября соперник Василия Ломаченко ганец Ричард Комми заявил, что украинский боксер теряет свои лучшие качества под давлением.
- 20 ноября промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум заявил о намерении устроить его поединок с американцем Шакуром Стивенсоном.
- 28 ноября американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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