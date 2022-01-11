Лучший боксер мира передумал сражаться в чемпионской категории Усика
Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался проводить следующий бой во втором тяжелом весе
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в эфире ESPN Ringside.
По его словам, "Канело" решил не проводить поединок против Илинуги Макабу из Конго в крузервейте (до 90,7 кг) и встретится с американцем Джермалом Чарло во втором среднем весе (до 76,2 кг), где мексиканец является абсолютным чемпионом мира.
"Я не уверен, что "Канело" будет биться против Макаба. Я слышал, что вероятным его соперником станет Джермалл Чарло и бой состоится 5 мая", - сказал Коппинджер.
Сауль Альварес является лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
В 2018 – 2019 годах абсолютным чемпионом мира в крузервейте был украинец Александр Усик.
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Напомним, 30 декабря журнал The Ring признал Сауля Альвареса самым лучшим боксером мира 2021 года.
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