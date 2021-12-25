Лучший боксер мира передумал драться с Усиком

Об этом заявил промоутер мексиканца Эдди Хирн, сообщает Boxing 247.

По его словам, Саулю Альваресу не стоит проводить поединок с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и сосредоточиться на выступлениях в полутяжелом дивизионе (до 79,4 кг).

"Конечно, есть слухи о бое Каннело в первом тяжелом весе. Я считаю, что ему нужно сделать в полутяжелом дивизионе то же самое, что сделал во втором среднем. Ему необходимо подраться с Джо Смитом, Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Я считаю, что он может сделать это в течение года", – сказал Хирн.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

В 2018 – 2019 годах абсолютным чемпионом мира в крузервейте был украинец Александр Усик.

15 декабря стало известно, что бой Александра Усика против Сауля Альвареса может произойти в промежуточном весе .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb