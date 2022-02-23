Лучший боксер мира отказался от боя с Усиком

Об этом сообщает Boxing News 24.



По словам Рейносо, нет никаких шансов на бой Усик – Альварес, ведь украинец выступает в сверхтяжелом весе.



"Нет никаких шансов, что Каннело сразится с Усиком. Он боец сверхтяжелого веса", - сказал тренер Альвареса Эдди Рейносо.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.



Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 30 декабря журнал The Ring признал Сауля Альвареса самым лучшим боксером мира 2021 года.

15 декабря стало известно, что бой Александра Усика против Сауля Альвареса может произойти в промежуточном весе .

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