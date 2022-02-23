Лучший боксер мира отказался от боя с Усиком
Эдди Рейносо, являющийся тренером мексиканского боксера Сауля Альвареса, заявил, что его подопечный не будет проводить бой с Александром Усиком
Об этом сообщает Boxing News 24.
По словам Рейносо, нет никаких шансов на бой Усик – Альварес, ведь украинец выступает в сверхтяжелом весе.
"Нет никаких шансов, что Каннело сразится с Усиком. Он боец сверхтяжелого веса", - сказал тренер Альвареса Эдди Рейносо.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 30 декабря журнал The Ring признал Сауля Альвареса самым лучшим боксером мира 2021 года.
- 15 декабря стало известно, что бой Александра Усика против Сауля Альвареса может произойти в промежуточном весе .
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