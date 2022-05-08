Лучший боксер мира опозорился в бою с россиянином
Мексиканский боксер Сауль Альварес уступил по очкам россиянину Дмитрию Биволу в бою за титул WBA в полутяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня утром в Лас-Вегасе (США) Альварес по итогам 12 раундов проиграл Биволу единогласным решением судей – 113:115, 113:115, 113:115.
Россиянин защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). По требованию организаторов он вышел на ринг без национального флага и символики.
"Канело" потерпел второе поражение в карьере. Первую ему в 2013 году нанес американец Флойд Мейвезер.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
- 22 апреля глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес готов сразиться с Александром Усиком.
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