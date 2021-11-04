Лучший боксер мира объяснил, почему именно следующий бой самый важный в его карьере

Об этом он рассказал на пресс-конференции перед боем с американцем Калебом Плантом, которую транслировал канал FightHype в YouTube.

По словам Альвареса, он в предвкушении завоевания титула абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76.2 кг).

"Я буду рад стать абсолютным чемпионом. Приятно творить историю, поэтому я в предвкушении. Хотя при этом я остаюсь спокойным. Это моя работа. Да, это будет самое большое мое достижение в карьере. Потому что только пять бойцов в истории достигали такого. И я буду шестым", - сказал Альварес, являющийся лидером рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Бой между мексиканцем и американцем состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (США). Альварес является чемпионом мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Плант владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).