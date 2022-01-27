Лучший боксер мира договаривается о третьем бое с самым принципиальным соперником
Мексиканский боксер Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против казахстанца Геннадия Головкина
Об этом сообщил инсайдер Майкл Коппинджер в twitter.
По его информации, "Канело" получил от промоутера Эдди Хирна предложение третий раз встретиться с казахстанским боксером.
"Предложение поступило от Matchroom Boxing Эдди Хирна. Он работает над соглашением о двух боях, в которых "Канело" встретится с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом 7 мая. Второй бой: долгожданная трилогия между Альваресом и Головкиным 17 сентября, но на этот раз 168 фунтов за четыре пояса мексиканца", - написал Коппинджер.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес ранее встречались дважды в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец.
Россиянин Дмитрий Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
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Напомним, 30 декабря журнал The Ring признал Сауля Альвареса самым лучшим боксером мира 2021 года.
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