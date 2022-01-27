Лучший боксер мира договаривается о третьем бое с самым принципиальным соперником

Об этом сообщил инсайдер Майкл Коппинджер в twitter.

По его информации, "Канело" получил от промоутера Эдди Хирна предложение третий раз встретиться с казахстанским боксером.

"Предложение поступило от Matchroom Boxing Эдди Хирна. Он работает над соглашением о двух боях, в которых "Канело" встретится с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом 7 мая. Второй бой: долгожданная трилогия между Альваресом и Головкиным 17 сентября, но на этот раз 168 фунтов за четыре пояса мексиканца", - написал Коппинджер.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес ранее встречались дважды в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец.

Россиянин Дмитрий Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Напомним, 30 декабря журнал The Ring признал Сауля Альвареса самым лучшим боксером мира 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb