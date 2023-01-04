"Лучший аргумент в политике сдерживания": министр обороны Польши подписал контракт на покупку 116 танков Abrams

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление Блащака.

"Мы укрепляем бронированный кулак польской армии, мы укрепляем польские вооруженные силы для эффективного сдерживания агрессора. Одним из элементов укрепления является именно оснащение польской армии техникой, которая является наилучшим аргументом во всей нашей политике сдерживания - и такой техникой являются танки Abrams", - сказал танк. МО Польши.

Отмечается, что страна решила приобрести 116 б/у танков M1A1 Abrams, из-за безвозмездной передачи своих старых танков Т-72 и задержки поставок американских танков M1A2 SEP V3.

В апреле Польша подписала контракт на покупку 250 новых танков M1A2 Abrams SEP V3. Их поставки в Польшу начнутся в конце 2024 года.

В церемонии подписания контракта также приняли участие Временный поверенный по делам США в Польше Дэниел Льютон и Инспектор Сухопутных войск ВС Польши генерал Мачей Яблонский.

"Можно прямо сказать, что батальон, сформированный из Abrams, уже в этом году будет укомплектован в польской армии", - сказал глава Минобороны.

Блащак добавил, что польско-американское сотрудничество "рассчитано на долгосрочную перспективу". По его словам, первые пусковые установки Patriot уже были поставлены польской армии в прошлом году, а в 2023 году Польша ожидает поставок системы HIMARS.

Он подчеркнул, что соглашение также содержит пакет поддержки Abrams.

"Мы ведем переговоры о сопроводительном втором соглашении, касающемся приобретения польской армией боеприпасов - самых современных боеприпасов в большом количестве - это задача, которая еще стоит перед нами, но в связи с тем, что я был очень заинтересован в том, чтобы танки Abrams как можно быстрее попали в польскую армию, мы решили разделить этот процесс на две части

10 декабря министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна поставит корейские танки К2 в воинских частях вблизи российского Калининграда. Батальон танков К2 будет дислоцирован на Мазурах, еще одно подразделение будет создано в Оструде. Там начнется процесс воспроизведения ликвидированного в 2011 году. Он находился у границы с Россией, а именно Калининградской областью.

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