Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Лучшие работодатели для ветеранов: опубликован рейтинг

Лучшие работодатели для ветеранов: опубликован рейтинг

5 сентября, 2023 вторник
15:32
Экономика

Издание Forbes Ukraine совместно с консалтинговой фирмой Korn Ferry Ukraine впервые определили лучших работодателей Украины для ветеранов. В него вошли компании, внедрившие самые полные и основательные системы адаптации демобилизованных коллег

Рейтинг 25 лучших работодателей приводит Forbes.ua.

"Этот список не исчерпывающий, однако 25 вошедших в него компаний развивают самые полные и основательные системы адаптации для демобилизованных коллег", - говорится на сайте.

Чтобы создать рейтинг, издание разослало анкеты с 10 вопросами о программах адаптации ветеранов в 116 крупнейших украинских компаний и банков с более чем 1000 сотрудников. Участие согласилось принять более половины – остальные отказались, ссылаясь на недостаточную подготовку программы адаптации, или не ответили на запрос.

Самые подходящие анкеты Forbes Ukraine разослал жюри, которое оценивало компании по пятибалльной шкале, учитывая количество уже вернувшихся к работе ветеранов.

В рейтинг лучших вошли шесть компаний по ІТ (EPAM, Сiklum, SoftServe, Eleks, Ubisoft и Intellias), четыре из сектора производства товаров широкого потребления (Carlsberg Ukraine, AB InBev Efes Ukraine, Филлип Морис Украина, Биосфера), три из финансов (Райфайзен Банк, ПриватБанк, ПУМБ), по два агропромышленного комплекса, ритейла, телекома и топливно-энергетического комплекса (МХП и Kernel, сети магазинов “Аврора” и “МЕТРО”, Киевстар и Vodafone, ДТЭК и Укрэнерго).

Единственными лидерами в своих категориях были признаны Ferrexpo (металлургия), Укрзализныця (транспорт), Новая Почта (логистика) и Starlight Media (медиа).

Компании создают ветеранские сообщества, внедряют институты менторства, готовят команды и руководителей, пересматривают медстрахование, строят программы лечения и не ищут универсальных решений.

К примеру, МХП составляет планы адаптации, которые могут длиться более года. Каждому из демобилизованных коллег с инвалидностью в Укрзализныце находят новую роль - даже если для этого нужно переехать, получить новые навыки или профессию. Родные сотрудников ELEKS могут получить психологическую помощь в центре компании. В Новой Почте ввели новые должности: специалист по работе с мобилизованными и специалист по работе с ветеранами. Ferrexpo проводит вебинары, которые учат избегать возможных конфликтов при общении с ветеранами, в компании расширили реабилитационную программу поддержки сотрудников-ветеранов, действующую с 2014 года.

"Впереди – длинный путь", - отмечают в Forbes, ведь с ветеранами в Украине будет работать каждый.

Рейтинг 25 лучших работодателей Украины для ветеранов был объявлен во время проведения форума "Независимые" во Львове 25 августа 2023 года.

  • Украинский бизнес уже разрабатывает и внедряет программы поддержки возвращающихся с войны сотрудников.

Общество
Укрзализныця
Война с Россией
Ferrexpo
Читайте также:
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Автор
4 сентября, 2023 понедельник
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
4 сентября, 2023 понедельник
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін
5 сентября, 2023 вторник
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.91
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
17:02
После подрыва в Новой Каховке враг закрыл "предвыборный штаб"
17:01
Зеленский внес в Раду проект постановления по назначению Умерова министром обороны
16:58
Единственное "достижение" России в войне – уничтожение Бахмута, - экс-директор ЦРУ
16:41
Правительство поддержало разрешение боевым медикам переливать кровь, Минздрав расширяет учебную программу
16:39
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в бомбоубежище возле военкомата
16:24
Зеленая комета Нишимура приближается к Солнцу: как увидеть ее с Земли
16:18
Эрдоган после разговора с Путином: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира в Украине
16:16
Обновлено
На оккупированной Луганщине подорвали главу "таможни ЛНР": РФ заявила о задержании подозреваемой
16:11
Apple может выпустить в 2024 году более дешевую серию MacBook
16:01
Немецкая компания SAP отключит РЖД от своего программного обеспечения
15:51
"Финал один": Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера "Тунец" в Черном море
15:43
ВСУ готовятся отражать наступление РФ на линии Купянск-Лиман, - Маляр
15:40
Минэкономики
Бизнес восстанавливается: количество ФОПов в Украине превысило довоенные показатели
15:08
Обновлено
Исчезновение Каховского водохранилища: в Минобороны заявили о негативном влиянии на экосистему Херсонщины
15:05
Эксклюзив
В ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении враг ежедневно теряет позиции
15:04
Эксклюзив
"Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике": Федоров о российской армии на ВОТ Запорожской области
15:03
Бен Уоллес высмеял Путина за то, что он выпрашивал у КНДР устаревшее оружие
15:02
Обновлено
ВРУ поддержала увольнение главы АМКУ Песчанской
15:00
Из-за войны в Украине в Германии решили нарастить производство систем ПВО IRIS-T
14:50
Россияне ударили по Иванивке на Херсонщине: ранены две женщины
14:40
Зеленский и Сырский посетили бригады, воюющие на Бахмутском направлении
14:40
Анонс
Киевский Форум Безопасности проведет событие с участием экс-главы ЦРУ
14:39
Tesla
Tesla подала в суд на китайскую фирму из-за нарушения технологической тайны
14:37
Парламент уволил главу Фонда госимущества Рустема Умерова
14:34
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману
14:29
В Токмаке оккупанты ограбили кузнечно-штамповочный завод
14:14
Оценка пригодности к войску: в Медсилах ВСУ объяснили, кого касаются изменения в перечне болезней
14:12
Суровикина освободили из-под стражи, однако у него больше нет военных перспектив, — NYT
14:00
Украинским нардепам, за некоторыми исключениями, запретили ездить в Польшу, – Onet
13:58
Обновлено
Рада уволила министра обороны Резникова
13:47
Экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили размер залога
13:43
Пытался распилить забор: белорусский военный пересек границу Польши
13:26
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков
13:20
Вадим Рабинович
Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск
13:20
В Украину из Германии прибыла партия боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard
13:10
Подрыв Каховской ГЭС: в Минобороны заявили, что количество погибших может быть значительно больше
13:00
Уничтожили 13 врагов и двоих взяли в плен: в "Азове" поделились деталями штурма на одном из направлений фронта
12:57
Корректировщица российские обстрелы Харькова сядет в тюрьму на 11 лет
12:57
Перевозка квадроциклами, бегство по лесу, фейковые студенческие билеты: СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации
12:51
Обновлено
ООН
Комиссия ООН заявила о нехватке доказательств по геноциду со стороны РФ. В Украине отреагировали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV