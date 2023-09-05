Лучшие работодатели для ветеранов: опубликован рейтинг

Рейтинг 25 лучших работодателей приводит Forbes.ua.

"Этот список не исчерпывающий, однако 25 вошедших в него компаний развивают самые полные и основательные системы адаптации для демобилизованных коллег", - говорится на сайте.

Чтобы создать рейтинг, издание разослало анкеты с 10 вопросами о программах адаптации ветеранов в 116 крупнейших украинских компаний и банков с более чем 1000 сотрудников. Участие согласилось принять более половины – остальные отказались, ссылаясь на недостаточную подготовку программы адаптации, или не ответили на запрос.

Самые подходящие анкеты Forbes Ukraine разослал жюри, которое оценивало компании по пятибалльной шкале, учитывая количество уже вернувшихся к работе ветеранов.

В рейтинг лучших вошли шесть компаний по ІТ (EPAM, Сiklum, SoftServe, Eleks, Ubisoft и Intellias), четыре из сектора производства товаров широкого потребления (Carlsberg Ukraine, AB InBev Efes Ukraine, Филлип Морис Украина, Биосфера), три из финансов (Райфайзен Банк, ПриватБанк, ПУМБ), по два агропромышленного комплекса, ритейла, телекома и топливно-энергетического комплекса (МХП и Kernel, сети магазинов “Аврора” и “МЕТРО”, Киевстар и Vodafone, ДТЭК и Укрэнерго).

Единственными лидерами в своих категориях были признаны Ferrexpo (металлургия), Укрзализныця (транспорт), Новая Почта (логистика) и Starlight Media (медиа).

Компании создают ветеранские сообщества, внедряют институты менторства, готовят команды и руководителей, пересматривают медстрахование, строят программы лечения и не ищут универсальных решений.

К примеру, МХП составляет планы адаптации, которые могут длиться более года. Каждому из демобилизованных коллег с инвалидностью в Укрзализныце находят новую роль - даже если для этого нужно переехать, получить новые навыки или профессию. Родные сотрудников ELEKS могут получить психологическую помощь в центре компании. В Новой Почте ввели новые должности: специалист по работе с мобилизованными и специалист по работе с ветеранами. Ferrexpo проводит вебинары, которые учат избегать возможных конфликтов при общении с ветеранами, в компании расширили реабилитационную программу поддержки сотрудников-ветеранов, действующую с 2014 года.

"Впереди – длинный путь", - отмечают в Forbes, ведь с ветеранами в Украине будет работать каждый.

Рейтинг 25 лучших работодателей Украины для ветеранов был объявлен во время проведения форума "Независимые" во Львове 25 августа 2023 года.