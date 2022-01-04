Лучшего теннисиста мира и антивакцинатора Джоковича допустили на Australian Open без прививки

Об этом он сообщил в Instagram.

Джокович сообщил, что получил отлучение от вакцинации против COVID-19 и вылетает в Мельбурн.

"Сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й", - написал он.

Спортсмен - публичный противник вакцинации от коронавируса.

Australian Open начнется 17 января. Джокович - действующий и девятикратный победитель турнира.