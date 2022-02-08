Лучшего лекарства нет, - жена Шевченко показала, как украинский тренер живет после провала в "Дженоа"

Фото супруга Шевченко выложила в Instagram.



"Время для семьи. Лучшего лекарства нет", - подписала Кристен свинину.



Шевченко женился на американской модели польского происхождения Кристен Пазик в июле 2004 года. У пары четыре сына: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.