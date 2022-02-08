Лучшего лекарства нет, - жена Шевченко показала, как украинский тренер живет после провала в "Дженоа"
Жена Андрея Шевченко, Кристен Пазик, поделилась фотографией, как ее муж с сыном проводят время вместе на пробежке.
Фото супруга Шевченко выложила в Instagram.
"Время для семьи. Лучшего лекарства нет", - подписала Кристен свинину.
Шевченко женился на американской модели польского происхождения Кристен Пазик в июле 2004 года. У пары четыре сына: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
- Напомним, 28 января стало известно, что новым главным тренером сборной Польши станет поляк Адам Навалка.
- 29 января одной из причин отказа от назначения Шевченко главным тренером сборной Польши стали его приятельские отношения с российским олигархом Романом Абрамовичем.
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