Лучшее время повернуть страну лицом к справедливости называется "сегодня".

Гражданское общество в войне не может праздновать свадьбу на миллионы. У него с утра гробы, днем ракеты по больницам, а под вечер тревога. Свадьбу во время войны можно сделать скромной. Можно отложить пышное царское торжество до победы. А деньги отдать на ускорение этого дня.

Гражданское общество в войне не может делать ценные покупки, не отдав хотя бы половину стоимости покупки в поддержку армии. Сначала победа, сначала максимум для войска, а затем роскошь. Если у вас не так — готовьтесь к окопу, война не закончится никогда. Некому это делать, кроме нас.

Гражданское общество не может отправлять на войну детей. Но прямо сейчас поколение 18-27 должно не только уничтожать алкоголь (это, конечно, важно), но также готовиться к войне на обязательных военных курсах выходного дня для всех абсолютно молодых людей без запятых и знаков препинания по категориям — чей это сын, чей это внук, чья это дочь. Это никак не помешает демографической ситуации. Но подготовит нацию к сопротивлению.

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Гражданское общество требует равных правил для всех. Во время войны чувство справедливости обостряется. Это означает, прежде всего, ответственность власти. На примере армии хороший командир лично демонстрирует пример поведения. Какой командир – такое подразделение. Но когда командир плохой, здоровая бюрократическая инфраструктура должна лишить его права влиять на судьбу людей. Я это пишу сейчас о политике и чиновниках, потерявших доверие общества. А также постоянно дискредитирующих звание представителей народа/органов центральной власти/местных чиновников.

Гражданское общество требует борьбы с коррупцией. Коррупция во время войны – это государственная измена. Если хоть один коррупционер получил индульгенцию, потому что он из состояния "своих" – это государственная измена всех, кто промолчал и не встал в полный рост, чтобы вернуть справедливость на стол. Помните это.

Гражданское общество ведет войну в окопах. Гражданское общество тянет реформы. Гражданское общество донатит. Гражданское общество не опускает рук. Потому что хочет сохранить семью — значит свой дом. Свой дом – значит свой город. Свой город – а значит свою страну и нацию.

Лучшее время повернуть страну лицом к справедливости называется "сегодня".

Это простые тезисы о выживании и победе.

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Об авторе. Петр Шуклинов, журналист

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