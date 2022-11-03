Лучшее время, чтобы заниматься любовью и радоваться жизни, - Кулеба о веерных отключениях
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что, по его мнению, из-за веерных отключений в Украине увеличится рождаемость, ведь это "лучшее время, чтобы заниматься любовью и радоваться жизни"
Об этом он сказал в интервью изданию Сadenaser .
По его словам, украинцы всегда находят выход из сложнейших обстоятельств, поэтому отключения электроэнергии не подорвут моральный дух в стране. Он также отметил, что украинцы хорошо знают вред, боль и смерть, несущую с собой РФ, поэтому "лучше выживать с высоким моральным духом и без электричества, чем с уничтоженной моралью и уступать Россию".
"Я думаю, что, возможно, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что людям приходится сидеть дома без возможностей, без света. Поэтому это лучшее время, чтобы заниматься любовью и радоваться жизни", - сказал Кулеба.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал , что минимальным приемлемым результатом для окончания войны должен стать вывод войск РФ со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.
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