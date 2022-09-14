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Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится

14 сентября, 2022 среда
23:58
Здоровье Коронавирус

В мире вскоре завершится пандемия коронавируса, для этого сложились благоприятные условия

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреес.

"Сейчас лучшее время, чтобы положить этому конец", — заявил Гебреес. Он аргументировал это тем, что смертность от коронавируса на прошлой неделе была самой низкой с марта 2020 года.

Однако по его мнению, страны должны тщательно пересмотреть свою политику и усилить ее по отношению к коронавирусу и будущим вирусам, а также вакцинировать 100% своих групп высокого риска и продолжать тестирование на вирус.

ВОЗ предупредила о возможности будущих волн вируса и заявила, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.

"Мы ожидаем, что в будущем будут волны инфекций, потенциально в разные моменты времени по всему миру, вызванные разными штаммами", — сказала старший эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов.

  • 4 сентября главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что в ближайшее время планируют принять решение о второй бустерной COVID-прививке для всех украинцев.
  • 20 июля украинцам от 60 лет и гражданам 18-59 лет с хроническими болезнями. позволили вакцинироваться против COVID-19 второй бустерной дозой.

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