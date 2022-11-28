Пришла к выводу, что самое известное произведение о Голодоморе – это “Animal Farm”. Знаете более популярный – пишите. Хотя о Голодоморе там только частично. Оруэлл читал репортажи Гарета Джонса и описывал, как голодают персонажи, опираясь на его впечатления.

Напомню, что Джонс – валлийский журналист, уехавший в СССР и, в отличие от остальных коллег, прорвался на территорию Украины, увидел, что люди вымирают целыми селами, и написал об этом в двух изданиях – американском и британском. После чего поднялся срач, многие не хотели в это верить, потому что остальная пресса была совсем другой. Да и Штаты тогда начинали активное сотрудничество с СССР.

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Уолтер Дюранти, журналист New York Times, сидевший в Москве и писавший комплиментарные материалы о Сталине, принялся активно опровергать практически все, что описывал Джонс. Ему, Дюранти, верило немало читателей, потому что популярны были левые настроения, а критика совка воспринималась как буржуазная пропаганда.

Лучшее украинское произведение о Голодоморе, по-моему, документальный фильм "Живые" Сергея Буковского. Там, кстати, есть много цитат из дневников Гарета Джонса

Оруэлл, хоть и сам был еще тем леваком, пострадал от таких взглядов также, когда вернулся с войны в Испании, где воевал на стороне антисталинской рабочей партии. Он написал книгу "Дань Каталонии", которую никто не хотел издавать из-за критики коммунистов.

В Animal Farm есть персонаж мистер Вимпер, именно он убеждает всех, что животные на ферме не голодают. А хозяина фермы, выгнанного в начале, звали мистер Джонс.

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Лучшее украинское произведение о Голодоморе, по-моему, документальный фильм "Живые" Сергея Буковского. Там, кстати, много цитат из дневников Гарета Джонса, где он пишет, что правительства многих стран знали правду, но им выгоднее было не лезть. Когда-то это у меня вызывало чуть ли не возмущение. В настоящее время рассматривается как очевидная вещь. В геополитике никто никому ничего не должен.

Сейчас лучшим для международной аудитории мог бы быть триллер именно о Гарете Джонсе, об информационной кампании против него

Самый популярный в Украине – "Поводырь" Олеся Санина, фильм стал настоящим хитом 2014 года. Вызвал как негативную критику, так и восхищение — некоторые ходили смотреть дважды.

Диаспора скинулась на "Горькую жатву", и взгляд на украинцев там стереотипно диаспорский. "А у меня есть душа, и я люблю петь. Еще стихи я пишу об Украине". Такое не работает категорически.

"Гарет Джонс" Агнешки Холланд поначалу особого успеха не имел, но во время пандемии выстрелил во Франции и США. Сравнительно, конечно.

Мне кажется, что сейчас лучшим для международной аудитории мог бы быть триллер именно о Гарете Джонсе, об информационной кампании против него. Чтобы это было произведение о пропаганде, отношениях между государствами, борьбе идеологий и человеческой природе, которая часто не дает принимать правду. Загадка там тоже должна быть – неизвестно, кто убил Джонса: энкавэдисты или кто-то другой.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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