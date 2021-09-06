"Лучше жевать, чем говорить": Разумков о заявлении Арестовича о переименовании Украины
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на предложение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о переименовании Украины на Русь-Украина
Об этом он заявил во время брифинга перед заседанием парламента 6 сентября, передает Еспресо.TV.
"Иногда лучше жевать, чем говорить", - отметил Разумков.
Он отметил, что на сегодня Украина нуждается в изменениях, реформах, но точно не нуждается в изменениях названия.
"Мы с вами живем в государстве Украина. Я думаю, что это устраивает 99% наших граждан. Давайте работать над первой частью. С названием как-то мы разберемся. Я уверен, что играть с названием страны, с названием государства ... Тем более пытаться на нем, извините за сленг, хайпануть - это точно не государственная позиция. Я не знаю, в каком состоянии люди подают комментарии, трудно мне ответить ... ", - сказал Разумков.
Спикер ВР добавил, что у него нет информации о подготовке ОПУ подобного законопроекта и надеется, что это фейк.
- Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович предлагает переименовать Украину на Русь-Украина.
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