"Лучше жевать, чем говорить": Разумков о заявлении Арестовича о переименовании Украины

Об этом он заявил во время брифинга перед заседанием парламента 6 сентября, передает Еспресо.TV.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", - отметил Разумков.

Он отметил, что на сегодня Украина нуждается в изменениях, реформах, но точно не нуждается в изменениях названия.

"Мы с вами живем в государстве Украина. Я думаю, что это устраивает 99% наших граждан. Давайте работать над первой частью. С названием как-то мы разберемся. Я уверен, что играть с названием страны, с названием государства ... Тем более пытаться на нем, извините за сленг, хайпануть - это точно не государственная позиция. Я не знаю, в каком состоянии люди подают комментарии, трудно мне ответить ... ", - сказал Разумков.

Спикер ВР добавил, что у него нет информации о подготовке ОПУ подобного законопроекта и надеется, что это фейк.





Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович предлагает переименовать Украину на Русь-Украина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb