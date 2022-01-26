Лучше забирай деньги: промоутер напугал Джошуа последствиями второго поражения от Усика

Об этом сообщает BoxingScene.

По его словам, второе поражение от Усика поставит дальнейшую карьеру британца под угрозу. Поэтому британцу стоит взять отступные и разрешить украинцу драться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, а потом встретиться с победителем.

"Это риск. Если он снова проигрывает Усику, его будущее окажется под вопросом. А так он может получить и деньги, и гарантии того, что встретится с победителем боя Усик - Фьюри за все пояса. Это большой бонус. Я бы на месте Энтони серьезно рассмотрел это предложение, - сказал Красюк.

Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 25 января Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он отказался от немедленного реванша с Александром Усиком за 15 млн фунтов.

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