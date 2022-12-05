Ну вот! И немцы уже признали Голодомор 1932-33 годов геноцидом. Не прошло, как говорится, и девяносто лет. Ну, признали, да и признали, среди горячих новостей с фронта это событие выглядело не столь заметным. Хотя могли и дальше не признавать, в чем там сомневаться и подождать еще десять лет, чтобы уже дотянуть и до 100-летия. И ничего бы им за это не было.

Но, вероятно, тянуть дальше уже стало просто неприлично. После того как мир смог увидеть все те российские зверства, на что способна и их армия, то как-то и дальше продолжать в чем-то сомневаться не было смысла. Ведь цапоморды до сих пор хотят нас уничтожить как нацию, как страну, стереть с европейской карты. Удастся ли им – это уже другой вопрос. Ведь у нашего народа, у Вооруженных сил Украины несколько иные планы.

Конечно, Голодомор был далеко не первым и не последним актом действий кремля против нас, но обернулся тогда наибольшими для нас потерями и живых, и нерожденных. И кто у цапомордых был в то время главарем – Сталин там или коллективное политбюро, разве это имеет значение, если они за это преступление до сих пор не покаялись. Единицы не в счет, но в массе своей они до сих пор считают, что нам "так и надо было"…

Вероятно, тянуть дальше уже стало просто неприлично. После того как мир смог увидеть все те российские зверства, на что способна и их армия, то как-то и дальше продолжать в чем-то сомневаться не было смысла

А еще тщательные немцы, по-видимому, прикинули, если даже сегодня Украина, значительная часть которой оккупирована, а инфраструктура под ежедневными обстрелами, продолжает поставлять мировые миллионы тонн зерна, без которого в дальних африках есть угроза голода. То как же нужно было тогда оккупационным властям в 1932-33 годах постараться, какие античеловеческие меры предпринять, чтобы на этой своей плодородной земле украинцы миллионами умирали голодной смертью?

Нас только может удивить, почему депутаты Бундестага, собственно и проголосовавшие за признание Голодомора геноцидом, так долго до этого шли? Впрочем, политики, к сожалению, часто опаздывают, и немецкие не исключение. И все же лучше поздно, чем никогда. Хотя еще лучше, чтобы они все делали вовремя, особенно когда речь идет о помощи оружием.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

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