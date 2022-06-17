"Лучше на КамАЗе, чем в окопах": оккупант в перехваченном разговоре пожаловался, что не хочет воевать

Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Я сейчас в "тылу", на КамАЗе, во взводе нет водителей, пришлось сесть. Лучше на КамАЗе здесь, чем там в окопах сидеть", - рассказывает рашист.

Когда вернется домой, не знает, в ближайшее время никто домой не поедет: "Там командир собирал, типа вообще на полгода. Приезжаем, две недели отдыхаем и снова на полгода уйо… (отбываем). Отказную писал, в "отказ" шел - из списка убрали. 36 человек уехало, меня оставили – из списка выбросили".

Подразделение российского оккупанта несет потери: "6 "отказников". А другие - "трехсотые". Один тяжелый. Там никто не знает о нем. На мину наехал, ногу оторвало. За него не знаю, выжил или нет".

Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам.

Недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .

В результате постоянных поражений оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится корректировать планы вторжения в Украину каждые 30 дней.

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