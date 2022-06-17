English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Лучше на КамАЗе, чем в окопах": оккупант в перехваченном разговоре пожаловался, что не хочет воевать

"Лучше на КамАЗе, чем в окопах": оккупант в перехваченном разговоре пожаловался, что не хочет воевать

17 июня, 2022 пятница
15:52
война с Россией

В перехваченном разговоре рашист во временно оккупированном Изюме жалуется отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях и о том, как их не отпускают домой. Впрочем, недавно ему повезло - получил место водителя КамАЗа

Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Я сейчас в "тылу", на КамАЗе, во взводе нет водителей, пришлось сесть. Лучше на КамАЗе здесь, чем там в окопах сидеть", - рассказывает рашист.

Когда вернется домой, не знает, в ближайшее время никто домой не поедет: "Там командир собирал, типа вообще на полгода. Приезжаем, две недели отдыхаем и снова на полгода уйо… (отбываем). Отказную писал, в "отказ" шел - из списка убрали. 36 человек уехало, меня оставили – из списка выбросили".

Подразделение российского оккупанта несет потери: "6 "отказников". А другие -  "трехсотые". Один тяжелый. Там никто не знает о нем. На мину наехал, ногу оторвало. За него не знаю, выжил или нет".

  • Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам.
  • Недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .
  • В результате постоянных поражений оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится корректировать планы вторжения в Украину каждые 30 дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Главное управление разведки
Харковщина
Читайте также:
15 июня, 2022 среда
В МИД Польши предупредили о новом расчете Путина в войне с Украиной
17 июня, 2022 пятница
"Выше Лаврова": Грозев предположил, кто мог предупредить США об атаке РФ на Украину
черешня
16 июня, 2022 четверг
В Мелитопольском районе рашисты отравились черешней
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.53
    Покупка 34.53
    Продажа 35.33
  • EUR
    Покупка 36
    Продажа 37.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
17 июня
17:34
Российский корвет дважды в ночь на 17 июня подплывал к датскому острову Борнхольм, где был фестиваль демократии
17:24
Места убийств россиянами мирных жителей Киевщины осмотрели эксперты Консультативной группы США, ЕС и Британии по поводу преступлений-зверств
17:21
На фото стена на границе с РФ
В Эстонии построили 23-километровый барьер на границе с РФ
17:20
В Киеве запретили громкую музыку и пиротехнику
17:05
гривны
Украинцы смогут обменивать наличную гривню на евро в Италии
16:59
Эксклюзив
В немецких изданиях уже есть статьи, как найти в городе бункер, – вот последствия российской информвойны, – политолог Умланд
16:53
Алексей Данилов
СНБО утвердил положение о реестре олигархов
16:50
На фото Дмитрий Кулеба
"Это шаг, который позволит защитить нацбезопасность государства": Кулеба о визовом режиме с РФ
16:42
Россиянину и украинке объявили подозрения за возглавление оккупационной администрации Скадовского района Херсонщины
16:38
Александр Ткаченко
Украина не согласна с решением провести Евровидение-2023 в другой стране и требует дополнительных переговоров, - Ткаченко
16:26
Норвегия ввела нефтяное эмбарго против РФ
16:20
В Мелитополь российские оккупанты завезли фальшивые рубли, - мэр
16:11
Лукашенко назвал условия для применения армии Беларуси против Украины
16:04
Франция перестала получать российский газ из Германии, - СМИ
15:50
Залужный
В Украине появилась первая улица в честь главнокомандующего ВСУ Залужного
15:44
Обновлено
Украина раша война
Украина с 1 июля вводит визовый режим с Россией: правительство по поручению Зеленского прекратило соглашение о безвизе
15:37
Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии озвучили список требований к Украине на пути к членству в ЕС
15:35
В ходе визита лидеров стран ЕС Зеленского не просили возобновить переговоры с Россией, - Никифоров
15:32
Чехия планирует переместить украинских беженцев из Праги в регионы, где больше свободных мест
15:31
В сети распространяется документ якобы от МОН о списках выпускников призывного возраста, - СНБО
15:24
Эксклюзив
Визит Шольца, Макрона и Драги не означает создания нового Нормандского формата, – дипломат Щерба
15:22
Выступление Путина на экономическом форуме в Петербурге перенесли: объяснили кибератаками на системы аккредитации
15:20
Экс-главу Росвооружения Алексея Огарева нашли мертвым в собственном коттедже
15:12
Еврокомиссия подтвердила невозможность начала переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии
15:06
"Будущее Украины – в Европе!" - Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за стратегическое, исторически важное решение
15:05
Макрон не видит возможности договориться с Путиным о вывозе зерна из порта в Одессе
15:02
Эксклюзив
Мы сами пойдем в Оленовку, если власть и мировое сообщество не будут действовать, - жена бойца полка "Азов"
15:02
В Киеве СБУ разоблачила псевдодобровольческий батальон, которым из РФ руководил дагестанец
15:01
Эксклюзив
На фото украинский защитник и военное вооружение
ВСУ контролируют большую часть плацдарма вокруг Северодонецка, - глава ВГА Власенко
15:01
На фоне войны в Украине в мире выросла поддержка беженцев, - опрос
14:30
Жителя Днепра уличили в продаже гуманитарки из Польши на 1,3 млн грн
14:08
Эксклюзив
Виталий Портников
Главные союзники России – нефть и газ, а не Беларусь или Казахстан, – Виталий Портников
14:03
Джулиан Ассанж
Великобритания разрешила экстрадицию основателя Wikileaks Ассанжа в США
14:00
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 14-16 июня
14:00
Финляндия предоставила временную защиту более 25 тыс. украинцев
13:50
"Евровидение-2023" состоится не в Украине
13:48
Офис генпрокурора
Отрицала войну РФ против Украины и называла убийства в Буче постановкой: на Житомирщине будут судить учительницу
13:47
Эксклюзив
экономика
Инфляция вырастет до 25%, это наибольшие темпы роста цен за последние 5-6 лет, – инвестбанкир Фурса
13:45
На фото "Книга палачей украинского народа"
Офис президента создал "Книгу палачей украинского народа"
13:43
В Мариуполе вспышка инфекций: 100 тыс. горожан держат в гетто
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV