Лучше играть матчи с топ-клубами, чем смотреть их по телевизору, - тренер "Зари" объяснил позорные результаты в еврокубках

Об этом Скрипник сказал в эфире телеканалов "Футбол 1/2/3".



"Конечно, проигрывать никто не любит, особенно с таким счетом. Но сразу скажу, что лучше мы будем играть эти матчи с топовыми командами, чем смотреть их по телевизору. Да, мы проиграли, да, чувствуется разница в классе, да, на футбольном поле все было видно. Европейская осень у нас не сложилась, но ничего не поделаешь. мы будем сюда стремиться. Это наша история, и мы все равно гордимся тем, что мы играем эти игры, а не кто-то другой. Будем бороться, чтобы в следующем году с нашей командой было так же", - сказал Скрипник.



Луганская команда играет в группе C Лиги конференций. "Заря" после поражения "Роме" (0:3) и "Бодо-Глимт" (1:3) в 1-м туре, имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее место.



Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.



В следующем туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится 21 октября.

30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".

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