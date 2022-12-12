Лучше бы россияне свой Гидрометцентр расстреляли...
Год назад морозов ждал Путин, теперь морозов ждет Залужный
Год назад украинцы радовались дождю в декабре, размоклая земля сковывала бы русские танки.
Через год уже русские молятся на дождь, критически ограничивший наши танки.
Какая эпическая ирония.
Морозы уже ударили, земля примерзла, танки заревели. И под Бахмутом тоже. Началась зимняя кампания
Прогноз погоды давал русским целый месяц, от чего они были невероятно счастливы.
Лучше бы свой Гидрометцентр расстреляли.
Морозы уже ударили, земля примерзла, танки заревели. И под Бахмутом тоже.
Началась зимняя кампания.
Это 1942/1943 для Путина, если уж следовать логике этого гребаного реконструктора Гитлера.
Второй фронт лучше всего открывать в Кенигсберге/Крулевце/Караляучае, если что.
На высадке сэкономят.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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