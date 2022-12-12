Год назад украинцы радовались дождю в декабре, размоклая земля сковывала бы русские танки.

Через год уже русские молятся на дождь, критически ограничивший наши танки.

Какая эпическая ирония.

Морозы уже ударили, земля примерзла, танки заревели. И под Бахмутом тоже. Началась зимняя кампания

Прогноз погоды давал русским целый месяц, от чего они были невероятно счастливы.

Лучше бы свой Гидрометцентр расстреляли.

Морозы уже ударили, земля примерзла, танки заревели. И под Бахмутом тоже.

Началась зимняя кампания.

Это 1942/1943 для Путина, если уж следовать логике этого гребаного реконструктора Гитлера.

Второй фронт лучше всего открывать в Кенигсберге/Крулевце/Караляучае, если что.

На высадке сэкономят.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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