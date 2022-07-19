Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут в день, когда в госдуму РФ внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропоганды
Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут именно в день, когда в Думе появился законопроект о полном запрете "пропаганды гомосексуализма"
Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут как раз в день, когда в госдуму РФ внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропоганды
Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут именно в день, когда в Думе появился законопроект о полном запрете "пропаганды гомосексуализма"
Об этом сообщает sports.ru.
"Долго жить в шкафу сложно и нет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько", - заявила Касаткина.
Она подчеркнула, что никто не выбирает свою ориентацию — ведь тогда все были бы натуралами, особенно в России.
Отметим, что Касаткин свое заявление сделал как раз в день, когда в госдуму РФ внесли законопроект о полном запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений".
На этот откровенный поступок российской теннисистки уже отреагировал депутат госдумы Роман Терюшков:
"В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять! Нужно это искоренять и жить со своей культурой. Пусть так живет Европа и Америка... У нас спортсмены всегда, начиная с советской России, были идолами для подражания. А Касаткина не самый лучший пример для подражание".
Ранее на похожий шаг отважилась и одна из самых больших звезд российского футбола – Надежда Карпова.
Отметим, что 25-летняя Дарья Касаткина занимает 12 место в рейтинге WTA и считается лучшей российской теннисисткой последних лет. Она открыто говорит не только о своей ориентации, но и о том, что выступает против войны в Украине:
«Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить. все от меня зависит. Но, к сожалению, ну это невозможно".
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