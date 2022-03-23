Лучшая теннисистка мира неожиданно объявила о завершении карьеры в 25 лет
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти заявила, что в 25 лет завершает карьеру
Об этом Барти сообщила в Instagram.
По словам Барти, занимающей первое место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации), она достигла в спорте всего, чего желала, поэтому хочет попробовать себя в других сферах.
Я играю в теннис с раннего возраста. Я уже брала долгий перерыв, когда мне было 18 лет - тогда мне просто хотелось пожить обычной подростковой жизнью и вообще насладиться нормальной жизнью. Теперь теннис воплотил все мои мечты и даже больше. Считаю, что сейчас правильный момент, чтобы оставить ракетку позади и постараться добиться других целей", - сказала Барти.
Австралийка за свою карьеру была победительницей трех турниров самой престижной серии Grand Slam. В 2019 году Эшли Барти выиграла "Ролан Гаррос", в 2021 - Уимблдон, в 2022 - Открытый чемпионат Австралии.
- Напомним, 29 января 2022 года в финале Australian Open Эшли Барти победила американку Даниэль Коллинз и стала первой с 1978 года австралийской теннисисткой, выигравшей "домашний" турнир Grand Slam .
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