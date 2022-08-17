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Главная война с Россией "Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира": Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшие поставки оружия Украине

"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира": Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшие поставки оружия Украине

17 августа, 2022 среда
21:20
война с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия Украине от США и партнеров

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.

"Оружие было в центре моего разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает войну и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за непреклонную поддержку США", - написал Кулеба.

  • Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины.

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Украина
США
Дмитрий Кулеба
Энтони Блинкен
оружие для Украины
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