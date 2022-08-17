Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.

"Оружие было в центре моего разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает войну и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за непреклонную поддержку США", - написал Кулеба.

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb