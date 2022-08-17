"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира": Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшие поставки оружия Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия Украине от США и партнеров
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.
"Оружие было в центре моего разговора с Энтони Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает войну и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за непреклонную поддержку США", - написал Кулеба.
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