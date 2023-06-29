Если проанализировать дискурс, который в последнее время складывкается на Западе, то в конце концов приходит понимание того, что единственный вариант долговременной стабильности на европейском континенте — это вступление Украины в НАТО. Об этом упоминали недавно даже Фукуяма и Киссинджер, хоть и в довольно своеобразной концепции "частичного вступления" без оккупированных Россией территорий. Подобные соображения малореальны, потому что их, при всей теоретической привлекательности для кого-то, не получится реализовать на практике.

Но важно, что мысль работает в правильном направлении. Хоть и не теми темпами, какими нужно.

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Опять же, сейчас речь идет о гарантиях безопасности для Украины. Здесь снова же, самой действенной гарантией остается вступление в НАТО. И причина проста: Россия должна понимать, что она будет совершать в будущем нападение не на Украину, которая меньше, а на Запад, который больше. Это критически важно в рамках русского мировосприятия, которое продолжает существовать по логике первобытных племен: кто больше — тот и прав.

По итогам всех процессов 90-х годов прошлого века нас оставили незащищенными, безоружными и, в то же время, за пределами логики коллективной безопасности. Фактически, Запад вывесил над Украиной огромный плакат для России: "Атаковать здесь".

Что касается гарантий безопасности, о которых говорят сейчас. Это может быть что-то переходное и временное, пока вопрос НАТО не будет решен. Логика "насыщать Украину оружием, чтобы цена для России становилась все выше" имеет один изъян. Россия вполне может эту цену платить. Денег у них очень много. Тратить их на что-нибудь, кроме войны, они не планируют. Ну, какая может быть "высокая цена" для государства, готового потратить миллиарды долларов на ракетные обстрелы украинских трансформаторов?

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Даже в случае удачного для Украины завершения войны, Россия через некоторое время может захотеть взять реванш. Просто попробовать. По логике: "А что мы теряем? Ну, кроме денег, которых и так много, или человеческих жизней, на которые нам плевать?"

В то же время, членство Украины в НАТО — это другое дело. Это понимание россиян, что за агрессию против Украины можно получить в морду. И только такое понимание – действенный аргумент в общении с московитским племенем.

Запад может десятилетиями искать рациональное в московитах, а все сводится к простому: рассчитывает московит дать в морду другому или боится получить сам.

Ну и еще. Важно, чтобы принципиальное решение о НАТО для Украины было принято сейчас. Не абстрактное об "открытых дверях", которое только повышает агрессию московитов, а конкретное. Цель войны со стороны агрессора – захватить Украину. Украина в НАТО делает невозможным эту цель. Соответственно, нужно думать об отползании. Это настолько очевидно, что и говорить тут не о чем. Если бы евроатлантическое сообщество не было поражено вирусом страха, то они бы сами пришли к соответствующему пониманию. Поэтому адекватные решения приходится выгрызать. Хорошо, что понимание реалий ширится, но о терминах пока говорить трудно. Хотя цена торможения остается максимально высокой.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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