Лучшая безопасность для Украины – это потопленный весь ЧФ России, - нардеп Соломчук
Народный депутат Украины Дмитрий Соломчук считает, что основными пунктами в переговорах по разблокированию портов в Черном море является безопасность Украины и украинских аграриев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Преговоры сложные. Пшеница будет основным сельхозпродуктом и будет дорожать. Важно, чтобы Путин не смог манипулировать в мире российской сельхозпродукцией, хлебом, зерном. Суть переговоров о том, какая из стран - лидеров мира возьмет ответственность за безопасность? Для безопасности нам нужно больше противокорабельных" систем, а лучшая безопасность для Украины – это потопленный весь ЧФ России", - подчеркнул Соломчук.
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