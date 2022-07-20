Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Преговоры сложные. Пшеница будет основным сельхозпродуктом и будет дорожать. Важно, чтобы Путин не смог манипулировать в мире российской сельхозпродукцией, хлебом, зерном. Суть переговоров о том, какая из стран - лидеров мира возьмет ответственность за безопасность? Для безопасности нам нужно больше противокорабельных" систем, а лучшая безопасность для Украины – это потопленный весь ЧФ России", - подчеркнул Соломчук.

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