Луческу заявил о проблемах со здоровьем. Тренер "Динамо" нуждается в операции
Главному тренеру киевского "Динамо" Мирчи Луческу необходима операция
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Вопрос не о том, как я чувствую себя, разговор не об этом. Как я уже говорил, мне нужно сделать операцию по поводу коксартроза. Мы обсудим это с президентом и увидим, что будет дальше. Проблема в том, что мне придется сделать эту операцию, я не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью", - заявил Мирча Луческу.
Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".
Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.
- 7 апреля главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил информацию, что с ним контактировали представители французской "Ниццы".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.56
- Актуальное
- Важное