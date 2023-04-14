Луческу заявил о проблемах со здоровьем. Тренер "Динамо" нуждается в операции

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Вопрос не о том, как я чувствую себя, разговор не об этом. Как я уже говорил, мне нужно сделать операцию по поводу коксартроза. Мы обсудим это с президентом и увидим, что будет дальше. Проблема в том, что мне придется сделать эту операцию, я не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью", - заявил Мирча Луческу.

Ранее в адрес 77-летнего румына неоднократно звучали призывы покинуть "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов. Киевляне идут в чемпионате Украины только на четвертом месте и уступают "Шахтеру", "Днепру-1" и "Заре".

Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.