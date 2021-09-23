Луческу устроил демарш после поражения "Динамо" от "Шахтера" в Суперкубке
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отказался проходить через коридор из футболистов "Шахтера" во время церемонии награждения после матча за Суперкубок Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Футболисты "Шахтера" после победы над "Динамо" 3: 0 устроили во время церемонии награждения традиционный "коридор победителей" через который должны пройти все футболисты и тренеры киевского клуба.
Однако, Мирча Луческу единственный из динамовцев, который демонстративно отказался проходить через "коридор" и направился непосредственно на сцену, где получил свою серебряную награду.
- Напомним, 22 сентября "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.
- После игры Мирча Луческу обвинил футболистов "Шахтера" в излишней агрессии.
- В ответ главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что ему не нужны уроки морали от Мирчи Луческу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.5
Покупка 26.5Продажа 26.73
-
EUR
Покупка 30.98Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное