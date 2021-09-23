Луческу устроил демарш после поражения "Динамо" от "Шахтера" в Суперкубке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Футболисты "Шахтера" после победы над "Динамо" 3: 0 устроили во время церемонии награждения традиционный "коридор победителей" через который должны пройти все футболисты и тренеры киевского клуба.

Однако, Мирча Луческу единственный из динамовцев, который демонстративно отказался проходить через "коридор" и направился непосредственно на сцену, где получил свою серебряную награду.

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