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Луческу указал на фундаментальную проблему "Динамо" перед игрой с "Фенербахче" в ЛЧ

27 июля, 2022 среда
07:37
Спорт

Тренер "Динамо" Мирча Луческу перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" назвал ключевой проблемой киевлян отсутствие усиления в межсезонье

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

"Динамо" не только не играло официальные матчи в течение восьми месяцев – в нашей команде собраны только украинские футболисты, кроме двух – Кендзеры и Вербича. Почти все остальные – воспитанники клубной академии. Так что непросто делать то же, что другие европейские клубы, ведь большим командам нужно совершать хорошие трансферы", - сказал Луческу.

В то же время он пообещал, что динамовцы постараются не учитывать эти проблемы.

"В Стамбуле будет совсем другая игра. В первом матче мы сделали не очень много, ведь было достаточно проблем. Вы все прекрасно знаете, в чем сейчас разница между "Фенербахче" и "Динамо". Вы играете дома, а мы – нет. Турецкая команда провела много трансферов, а мы, напротив, потеряли игроков. В "Фенербахче" фантастические болельщики, а нас поддерживают сейчас преимущественно женщины и дети, потому что мужчины борются с врагом в Украине.Но футбол не учитывает такие вещи. Все должно решаться на поле, и мы готовы играть ответный матч", - заверил Луческу.

В первой игре между "Динамо" и "Фенербахче" 20 июля у Лодзи была зафиксирована ничья 0:0. Повторная игра состоится сегодня, 27 июля, в Стамбуле, и начнется в 20:00.

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Фенербахче
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