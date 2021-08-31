Луческу согласился отпустить игрока "Динамо" в итальянский клуб

Об этом сообщает Sky Sports в twitter.

По информации издания, "Салернитана" близка к подписанию контракта с Родригесом. Ожидается, что договоренность о переходе будет достигнута в последний день трансферного окна в Европе - 31 августа.

По информации FootballHub , главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично одобрил продажу Родригеса, поскольку имеет претензии к игре вингера португальского происхождения.

Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, сыграл за киевлян 53 матча и забил 9 голов.

"Салернитана" после двух стартовых туров чемпионата Италии не имеет ни одного очка и занимает 18-е место.