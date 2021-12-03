Луческу собрался отправить 21-летнего украинца в Румынию, раньше им интересовались клубы из Италии
Румынский "Клуж" собирается подписать нападающего "Динамо" Владислава Супрягу в зимнее трансферное окно
Об этом сообщает PlaySport.ro.
По информации источника, президент "Клужа" Иоан Варга уже провел переговоры с Мирчей Луческу и получил от главного тренера "Динамо" согласие на трансфер.
Владислав Супряга переберется в Румынию на правах аренды до конца сезона. В соглашении будет прописана возможность выкупить контракт украинца за 7 миллионов евро. Зарплата форварда в "Клуже" составит 25 тыс. евро в месяц.
21-летний Владислав Супряга в этом сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голы не забивал. Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.
- 7 июля сообщалось, что итальянская "Дженоа" готова заплатить за Супрягу 9 млн евро.
- 17 августа президент итальянской "Сампдории" Массимо Ферреро рассказал, что финансовые запросы "Динамо" должны уменьшиться, чтобы он смог позволить себе купить Супрягу.
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