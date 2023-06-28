Луческу сформировал список футболистов, которые поедут на сборы "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сформировал список игроков, которые 3 июля поедут на сборы
Об этом сообщает " ТаТоТаке ".
По информации источника, Мирча Луческу не возьмет на сборы "Динамо" таких игроков, как Джастин Лонвейк, Денис Гармаш и Решат Рамадани.
Футболисты молодежной сборной Украины получат примерно 10-дневный отпуск после того, как команда Руслана Ротаня завершит выступление на молодежном Евро-2023.
Список футболистов "Динамо", которые 3 июля отправятся на сборы:
Вратари : Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.
Защитники : Биловар, Боль, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.
Полузащитники : Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцик.
Нападающие : Ванат, Рамирес.
"Динамо" проведет сборы в Австрии.
- Во вторник, 27 июня, украинский футболист Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо".
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