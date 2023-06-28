Луческу сформировал список футболистов, которые поедут на сборы "Динамо"

Об этом сообщает " ТаТоТаке ".

По информации источника, Мирча Луческу не возьмет на сборы "Динамо" таких игроков, как Джастин Лонвейк, Денис Гармаш и Решат Рамадани.

Футболисты молодежной сборной Украины получат примерно 10-дневный отпуск после того, как команда Руслана Ротаня завершит выступление на молодежном Евро-2023.

Список футболистов "Динамо", которые 3 июля отправятся на сборы:

Вратари : Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.

Защитники : Биловар, Боль, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.

Полузащитники : Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцик.

Нападающие : Ванат, Рамирес.

"Динамо" проведет сборы в Австрии.