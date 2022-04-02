Луческу рассказал, в какой стране на время войны будет базироваться киевское "Динамо"

Об этом сообщает As.ro.

По словам румынского тренера, футболисты "Динамо" получили разрешение в условиях военного времени покинуть Украину и будут тренироваться в его родной стране.

"Я не знал, что команду выпустят из страны, но это произошло. Мы будем тренироваться в Румынии, а потом увидим, каких соперников найдем. Все предлагают матчи, но когда доходит до дела, нужно время", - сказал Луческу.

Ожидается, что в течение апреля-июня 2022 "Динамо" проведет ряд товарищеских матчей с европейскими топклубами. В частности - с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, французским ПСЖ, испанской "Барселоной", итальянским "Миланом", нидерландским "Аяксом" и португальской "Бенфикой".

2 апреля уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена стал игроком бразильского "Интернасьонала" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb