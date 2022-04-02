Луческу рассказал, в какой стране на время войны будет базироваться киевское "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевский клуб в условиях полномасштабной российской агрессии будет тренироваться в Румынии
Об этом сообщает As.ro.
По словам румынского тренера, футболисты "Динамо" получили разрешение в условиях военного времени покинуть Украину и будут тренироваться в его родной стране.
"Я не знал, что команду выпустят из страны, но это произошло. Мы будем тренироваться в Румынии, а потом увидим, каких соперников найдем. Все предлагают матчи, но когда доходит до дела, нужно время", - сказал Луческу.
Ожидается, что в течение апреля-июня 2022 "Динамо" проведет ряд товарищеских матчей с европейскими топклубами. В частности - с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, французским ПСЖ, испанской "Барселоной", итальянским "Миланом", нидерландским "Аяксом" и португальской "Бенфикой".
- 2 апреля уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена стал игроком бразильского "Интернасьонала" .
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