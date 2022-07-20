Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

"У нас не было постоянного места базирования, наоборот – мы путешествовали по Европе в рамках благотворительного тура. Он был очень важным, поскольку мы таким образом могли сплотить беженцев из Украины, чтобы они могли почувствовать себя на трибунах стадионов частью семьи. Могу только поблагодарить своих подопечных, которые играли ради Украины", – рассказал Луческу.

Он добавил, что в этих матчах пытался давать равноценную игровую практику всем футболистам, чтобы они подошли к играм с "Фенербахче" в хороших кондициях.

"Это было непросто, поскольку многие наши ребята выступали за национальные сборные до 15 июня. Им нужен был отдых, после чего они присоединились к нам на тренировочном сборе. Три матча нам понадобилось, чтобы привести ребят к общему знаменателю, и два осталось для целенаправленной подготовки . Считаю, что сейчас команда находится в хорошей форме", - заверил Луческу.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится сегодня в Лодзи и начнется в 21:00.

18 июля стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" может встретиться с австрийским "Штурмом" .

Сегодня, 20 июля, "Динамо" сыграет против "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

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