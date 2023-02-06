Об этом сообщает Antena 3.

По словам румынского тренера, он проснулся ночью в отеле от сильных толчков.

"Я все чувствовал, это была очень ужасная ситуация — просыпаться в 4:30 в движущемся здании. Это было непросто, но для нас это было мелочью, для тех, кто оказался в эпицентре, я думаю, это было ужасно. Я не паниковал, но с ужасом думаю о том, что там может быть. Я вспомнил Бухарест в 1977 году", — рассказал Луческу, который приказал о мощном землетрясении, которое в 1977 году произошло в Румынии.

Анталия расположена в 600-700 км от эпицентра подземных толчков, которые 5 февраля произошли в Сирии и Турции.

Несмотря на землетрясение, "Динамо" сегодня провело в Аксу контрольный матч против северомакедонской "Шкендии" (1:0).