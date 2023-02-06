Луческу рассказал, как землетрясение разбудило футболистов "Динамо" в отеле в Турции
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что футболисты киевского клуба почувствовали подземные толчки ночью 6 февраля в отеле в Анталии
Об этом сообщает Antena 3.
По словам румынского тренера, он проснулся ночью в отеле от сильных толчков.
"Я все чувствовал, это была очень ужасная ситуация — просыпаться в 4:30 в движущемся здании. Это было непросто, но для нас это было мелочью, для тех, кто оказался в эпицентре, я думаю, это было ужасно. Я не паниковал, но с ужасом думаю о том, что там может быть. Я вспомнил Бухарест в 1977 году", — рассказал Луческу, который приказал о мощном землетрясении, которое в 1977 году произошло в Румынии.
Анталия расположена в 600-700 км от эпицентра подземных толчков, которые 5 февраля произошли в Сирии и Турции.
Несмотря на землетрясение, "Динамо" сегодня провело в Аксу контрольный матч против северомакедонской "Шкендии" (1:0).
- Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Пазарджик зафиксировали землетрясение с амплитудой 7,4 балла, президент Турции сообщил о 912 погибших и по меньшей мере 5 385 раненых, также потеряна связь с некоторыми украинцами.
- Днем 6 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение, мощность которого составила 7,6 балла.
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