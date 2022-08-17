Луческу рассказал, как "Динамо" собирается преодолевать "Бенфику" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне будут играть с португальской "Бенфикой" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов от обороны
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
"С "Бенфикой" мы не можем играть в атакующий футбол. У них много быстрых квалифицированных футболистов, умеющих обыгрывать и создавать свободные зоны. Индивидуально они очень сильны. Но футбол непредсказуем и потому так прекрасен. Перед началом матча никогда нельзя уверенно сказать, кто выйдет победителем."Бенфика" имеет преимущество в классе, но "Динамо" играет сердцем", - сказал Луческу.
Он добавил, что задача динамовцев усложняется потерей из-за дисквалификации полузащитников Сергея Сидорчука и Денис Гармаша.
"Очень жаль, что мы потеряли Сидорчука и Гармаша по дисциплинарным причинам. Это самые опытные игроки нашей команды. Но мы будем пытаться компенсировать их отсутствие другими исполнителями. Жду очень сложного поединка. Однако мы готовы к этому", - заверил Луческу.
Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня, 17 августа, в Лодзи и начнется в 22:00/
- 9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.
- После этой встречи стало известно, что Сергей Сидорчук и Денис Гармаш не сыграют против "Бенфики" .
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