Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Луческу, киевляне сыграли в третьем раунде квалификации ЛЧ сложный матч против очень хорошей команды, которую победили в дополнительное время 2:1 и вышли в плей-офф.

"Если перед поединком с "Фенербахче" я был спокоен и уверен, то на этот раз все было иначе. Я знал, что мы встречаемся с очень мощной командой, хорошо подготовленной физически, с молодыми, полными энтузиазма игроками. Мы хотели не позволить сопернику контролировать игру и владеть позиционным преимуществом. Заставить их много двигаться без мяча. Как мы увидели, в последние 30 минут игроки "Штурма" уже не могли продолжать играть в свою игру", - рассказал Луческу.

Он отметил, что сработали и замены, а один из игроков, вышедший на поле со скамейки запасных – Константин Вивчаренко – забил важный гол и в дополнительное время сравнял счет.

"Что касается Вивчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и как следствие сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана. Замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. Он мог создать большие проблемы нашей команде", - пояснил Луческу.

"Динамо" в решающем раунде плей-офф отбора ЛЧ встретится с португальской "Бенфикой". Матчи состоятся 17 и 23 августа.

9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.

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