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Луческу раскритиковал Ярмоленко после поражения "Динамо" от "Ариса"

11 августа, 2023 пятница
06:25
Спорт

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обвинил Андрея Ярмоленко в ошибках после поражения от "Ариса" в Лиге конференций

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Киевляне в третьем квалификационном раунде турнира 10 августа уступили в Салониках "Арису" со счетом 0:1, а румынский тренер после игры заявил, что правый вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко не справился со своей задачей и не противодействовал на фланге левому защитнику греческого клуба Франко Феррари.

"Соперники имели возможность, чтобы отличиться еще дважды. В первом тайме их не было, а вот во втором было достаточно. В основном, из-за левого фланга, где Ярмоленко не шел за Феррари, тот делал много очень опасных проходов, и после этого соперник мог забить. Но к этому приводили наши ошибки", - сказал Луческу.

Он назвал поражение динамовцев от греческого клуба заслуженным.

"Арис" заслужил эту победу, которую они обеспечили себе во второй части второго тайма. Сегодняшняя игра была ровной, мы слишком поздно начали играть для того, чтобы забить – только после того, как пропустили. Рассчитывали, что соперник будет выходить из зон, что даст нам простор. Им удалось забить с пенальти. Но впереди еще один матч в Бухаресте", – отметил Луческу.

Возвращение Ярмоленко в "Динамо"

Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента и уже сыграл за киевлян 3 матча и забил 2 гола .

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.

Лига конференций
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